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Эхо города: Новый дом для переселенцев
26.12.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья за неделю до нового года вручил губернатор Михаил Ведерников. Многоквартирный жилой дом на улице Инженерной в Пскове построен в рамках реализации президентского национального проекта «Жилье и городская среда». Комплекты ключей получили первые 10 семей. Однако, новоселов гораздо больше, псковичи заселяются в квартиры по мере оформления документов, рассказал в интервью нашей программе Виталий Сухинский – заместитель главы администрации города Пскова. Он отметил, что новоселы въезжают в благоустроенные квартиры «под ключ», у дома есть вся инфраструктура для комфортного проживания...
Источник: ПЛН-FM
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