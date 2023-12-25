Эхо города: Новый дом для переселенцев

Ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья за неделю до нового года вручил губернатор Михаил Ведерников. Многоквартирный жилой дом на улице Инженерной в Пскове построен в рамках реализации президентского национального проекта «Жилье и городская среда». Комплекты ключей получили первые 10 семей. Однако, новоселов гораздо больше, псковичи заселяются в квартиры по мере оформления документов, рассказал в интервью нашей программе Виталий Сухинский – заместитель главы администрации города Пскова. Он отметил, что новоселы въезжают в благоустроенные квартиры «под ключ», у дома есть вся инфраструктура для комфортного проживания...

Источник: ПЛН-FM