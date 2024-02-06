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Эхо города: Участие депутатов Псковской городской Думы в работе Штаба общественной поддержки
07.02.2024 18:50 «ПЛН-FM»
Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. В Пскове, как и во многих городах страны, в преддверии выборов президента Российской Федерации, организована работа Штаба общественной поддержки. В его работе принимают участие члены общественных и некоммерческих организаций, ведомств, органов исполнительной власти и депутаты всех уровней. Парламентарии Псковской городской Думы вместе с председателем Александром Гончаренко участвуют в многочисленных мероприятиях Штаба общественной поддержки, общаются с гражданами, проводят приемы по личным вопросам, принимают предложения и обращения.
Источник: ПЛН-FM
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