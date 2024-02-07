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«Эхо города»: Помощь зоозащитникам

08.02.2024 09:00 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это проблема бродячих собак в Пскове и помощь, которую в решении этого вопроса готовы оказать зоозащитникам городские власти.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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