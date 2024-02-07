«Эхо города»: Помощь зоозащитникам

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. И сегодня это проблема бродячих собак в Пскове и помощь, которую в решении этого вопроса готовы оказать зоозащитникам городские власти.

Источник: ПЛН-FM