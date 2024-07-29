Эхо города: Преображение Сиреневого бульвара

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. В последние годы в Пскове появляются новые точки притяжения, смотровые площадки и прогулочные зоны. Например, на ближнем Завеличье, в Сквере 60-летия Октября, на минувших выходных состоялось яркое открытие пешеходного фонтана. А на месте недостроенного и позднее снесенного Дворца пионеров заработал парк аттракционов «Волшебная гора». Параллельно с этим, благоустраиваются в региональном центре и спальные районы. На финишную прямую вышли, в частности, работы в сквере на Сиреневом бульваре. Они проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а проект был разработан на основании пожеланий местных жителей. О том, какие работы на объекте подрядчик уже успел выполнить, а какие еще впереди, рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

Источник: ПЛН-FM