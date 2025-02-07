«Эхо города»: О модернизации котельных

Сегодня поговорим о модернизации котельных в Пскове. Сразу на нескольких объектах, находящихся в ведении муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» и питающих дома тысяч горожан теплом и горячей водой, прошла либо вот-вот стартует модернизация.

Источник: ПЛН-FM