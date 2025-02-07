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«Эхо города»: О модернизации котельных
10.02.2025 13:00 «ПЛН-FM»
Сегодня поговорим о модернизации котельных в Пскове. Сразу на нескольких объектах, находящихся в ведении муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» и питающих дома тысяч горожан теплом и горячей водой, прошла либо вот-вот стартует модернизация.
Источник: ПЛН-FM
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