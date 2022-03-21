«Кузница»: За что и как мы платим «Псковским теплосетям»?

«Кузница» - это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Ключевая тема сегодняшнего выпуска - «За что и как мы платим "Псковским теплосетям"»? Причин этому несколько. Во-первых, за окном в дневное время значительно потеплело и многие горожане по многолетней традиции начали жаловаться на духоту в квартирах. Мы топим улицу? Когда ПТС планирует заканчивать отопительный сезон? Во-вторых, в связи с кризисом в экономике особую остроту и новую актуальность получила тема роста тарифов: несмотря на сделанные ранее заявления руководства предприятия и тарифного комитета, псковичи считают – все цены повышаются, а значит и за тепло обязательно повысятся. Еще один момент: как платить? Нет ли проблем в связи с чехардой с платежными системами? Продолжает ли предприятие переход на прямые договоры? Этот широкий круг вопросов Любовь Кузнецова обсудила с экспертами.

Источник: ПЛН-FM