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«Кузница»: Как бороться с ростом численности клещей?

12.04.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения. Тема сегодняшнего выпуска - клещи.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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