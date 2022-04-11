«Кузница»: Как бороться с ростом численности клещей?

Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения. Тема сегодняшнего выпуска - клещи.

Источник: ПЛН-FM