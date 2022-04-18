«Кузница»: Псков – город памятников или город для людей?

Ключевая тема выпуска: «Псков – город памятников или город для людей?»

Нам повезло: наш город имеет почти 1120-летнюю историю. Об этом мы знаем из летописей, легенд и преданий. Определенные страницы истории запечатлены в камне – памятниках оборонного, культового и гражданского зодчества. Их называют нашим главным богатством: соборы и церкви, крепостные стены и купеческие палаты, древние башни и даже сам исторический ландшафт. Однако, в числе памятников и убогие лачуги, и заросшие бурьяном руины. Ни на их месте, ни рядом не реально что-либо возвести. Драконовские ограничения преодолеть могут единицы самых отчаянных инвесторов. Тогда вопрос: памятник – это наше богатство или кандалы? Почему до сих пор мы не отделили зерна (подлинные объекты культурного наследия) от плевел (так называемых «вновь выявленных памятников»)?

Источник: ПЛН-FM