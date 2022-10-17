«Кузница»: Продовольственная безопасность – можем ли мы сами себя прокормить?

Гость студии - председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Аграрии нашей области, наравне с хозяйственниками всей страны, завершают очередной сельскохозяйственный сезон. Труд на земле – ежедневный, всесезонный, не всегда благодарный, однако в условиях нынешней геополитики вопрос продовольственной безопасности приобретает стратегическое значение. Земли в России хватает, климатические зоны – самые разнообразные. А вот число людей, готовых трудиться на селе оставляет желать лучшего. Что государство делает, чтобы поддержать хозяйственников? Этот год мы пережили, а как будем решать вопросы семенного фонда, запасных частей для техники, комплектующих для оборудования, развития комфортных условий проживания на селе? Чтобы не было нужды в своем хлебе, молоке, мясе, рыбе, овощах и фруктах. По доступным для потребителей ценам. Мы можем быть уверенными в продовольственной безопасности и стабильной работе АПК? Чтобы обсудить все эти вопросы, у «Кузницы» есть только 50 минут.

Источник: ПЛН-FM