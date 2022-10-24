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«Кузница»: Псковские теплосети – горячая работа круглый год

25.10.2022 14:00 «ПЛН-FM»

В сегодняшнем выпуске программы мы вновь обратимся к теме работы «Псковских тепловых сетей».

40 дней назад в Пскове стартовал отопительный сезон. Все лето готовились, с колес (при резком похолодании) запустили систему теплоснабжения всего города. Несколько дней работа была не просто напряженной, а сумасшедшей по темпу и ответственности. И хороший вопрос, чем сотрудники занимаются сейчас, когда всё вошло в привычное русло. Потребителям пришли первые в новом сезоне квитанции: что не понятно псковичам? – разберем в деталях. Почему после летнего сезона ремонтная служба в полном составе не ушла в отпуск? Как оплатить счет за тепло, если лень идти на почту или в Сбербанк? Сколько аварий на сетях произошло из-за того, что некоторые управляйки не постарались с подготовкой к зиме? И частичная мобилизация: ребята из ПТС ушли на защиту страны. Чтобы обсудить все эти вопросы, у «Кузницы» есть только 50 минут.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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