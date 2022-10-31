www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
27 октября 27 октября 26 октября 24 октября 25 октября Телефон прямого эфира 28 октября 21 октября 27 октября 24 октября 28 октября 24 октября 28 октября 24 октября 25 октября 24 октября

«Кузница»: Муралы, МАФы, городская скульптура...

01.11.2022 14:00 «ПЛН-FM»

1 ноября в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня мы поговорили о МАФах (малых архитектурных формах), о городской скульптуре, об инсталляциях и, конечно, о муралах. Именно эти масштабные городские картины наделали в Пскове много шума: социальные сети буквально кипят, обсуждая очередную волну мурализации. И вопрос уже не «рисовать или нет», а кого или что рисовать? А что у нас с городской скульптурой? Да практически ничего. А ведь в других городах городские скульптуры создают уют для местных жителей, по ним водят экскурсии для туристов. В общем, они являются достопримечательностями и создают атмосферу. 

Эти и другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с гостем студии – архитектором Владимиром Шуляковским. Он – автор стелы на площади Героев-десантников; въездных знаков в Псков; автор Вечевого колокола в сквере Народовластия, выступал против строительства домов выше пяти этажей вокруг площади Героев-десантников, публично отстаивал сохранение под стенами Псковского кремля инсталляции «Россия начинается здесь». 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты