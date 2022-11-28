«Кузница»: Оплата услуг «Псковских теплосетей» при переходе на прямые договоры

Сегодняшний разговор будет посвящен особенностям оплаты услуг «Псковских тепловых сетей» при переходе на прямые договоры с гражданами. Как известно, в последнее время предприятие ведет политику прямых, без посредничества управляющих компаний, договорных отношений с нами, потребителями услуг. ПТС поставляет нам тепло и горячую воду, а мы оплачиваем это, рассчитываясь с поставщиком. Так действительно проще и надежнее. Но при переходе на прямые договоры горожане сталкиваются с некоторыми трудностями. Например, так называемым «задвоением квитанций». Сегодня ведущая Любовь Кузнецова с помощью экспертов детально разобрала все проблемные моменты, связанные с оплатой услуг ПТС.

Источник: ПЛН-FM