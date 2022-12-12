www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
7 декабря 12 декабря Телефон прямого эфира 25 ноября 7 декабря 9 декабря 5 декабря 9 декабря 12 декабря 8 декабря 9 декабря 13 декабря 2 ноября 12 декабря 9 декабря 13 декабря

«Кузница»: О работе псковского «Горводоканала» в зимний период

13.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова предлагает поговорить об обеспечении населения города Пскова холодным водоснабжением и водоотведением в условиях зимы. Как реализуется программа «Чистая вода» в этом непростом в экономическом смысле году? Как «Горводоканал» провел летний сезон – основной в плане ремонтов и обновления инженерной инфраструктуры? В большом хозяйстве муниципального предприятия прибавилось хлопот – в ведение предприятия переходит городская ливневая канализация – вариантов не справиться нет? Как показал себя открытый в сентябре этого года колл-центр? И насколько повысится плата за холодное водоснабжение и канализацию с текущего месяца?

На эти и другие вопросы ответил заместитель директора по производству муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты