«Кузница»: О работе псковского «Горводоканала» в зимний период

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова предлагает поговорить об обеспечении населения города Пскова холодным водоснабжением и водоотведением в условиях зимы. Как реализуется программа «Чистая вода» в этом непростом в экономическом смысле году? Как «Горводоканал» провел летний сезон – основной в плане ремонтов и обновления инженерной инфраструктуры? В большом хозяйстве муниципального предприятия прибавилось хлопот – в ведение предприятия переходит городская ливневая канализация – вариантов не справиться нет? Как показал себя открытый в сентябре этого года колл-центр? И насколько повысится плата за холодное водоснабжение и канализацию с текущего месяца?

На эти и другие вопросы ответил заместитель директора по производству муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич.

Источник: ПЛН-FM