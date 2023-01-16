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«Кузница»: Город для собак

17.01.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова предлагает поговорить на самую что ни на есть бытовую тему. Недавняя оттепель в Пскове показала, сколько в городе собак. Стаявший снег обнажил продукты их жизнедеятельности. Кто должен отвечать за порядок в городе в части собачьих экскрементов? Есть ли соответствующая инфраструктура? Если хозяин собаки добросовестный и убирает за животным, то куда ему выбрасывать продукты жизнедеятельности - в урну, в контейнер? А есть у оператора по ТКО лицензия на вывоз этого «добра»? А строительство площадок для выгула собак – это чья ответственность и кто недорабатывает?

Во всех этих вопросах Любовь Кузнецова сегодня разбиралась вместе с начальником УГХ Пскова Александром Грацким, с экспертами и радиослушателями.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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