«Кузница»: Бесконечные реформы образования – больше вреда, чем пользы?

Говорят, от больной головы ногам вред. В последнее время такие тревожащие нервную систему россиян слова как «реформа», «изменение», «инновация» все чаще касаются сферы образования. И так же часто в пылу очередного форума брошенное предложение становится законопроектом, а через короткое время – строкой в школьном расписании.

В начале учебного года в школьном расписании появились «Разговоры о важном», а с 1 сентября 2023 года в российских школах начнутся уроки начальной военной подготовки. Только за минувший год педагогов и учащихся «радовали» креативными идеями по созданию театров во всех школах, о внедрении курса изучения священных текстов. Совсем недавно законотворцы и реформаторы, вслед за курсом истории, добрались до литературы и предложили убрать из программы Солженицына и вернуть «Молодую гвардию» Александра Фадеева.

Но как это выдерживают дети, педагоги и родители? Не перенасыщена ли школьная программа новациями? Почему из наших детей, судя по объему предметов, пытаются сделать академиков, а в реальности после окончания школы они не способны ответить на элементарные вопросы по базовым дисциплинам? Куда несет корабль под названием «Образование» в бурных волнах реформ? Эти и многие другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с доцентом кафедры социально-гуманитарных дисциплин ПОИПКРО, педагогом с многолетним стажем Татьяной Пасман и с другими экспертами.

Источник: ПЛН-FM