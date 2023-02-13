«Кузница»: Псковские теплосети – счета за отопление и текущая деятельность

В январе некоторые жители Пскова были обескуражены цифрами в платежках за тепло. В соцсетях, СМИ и пабликах органов исполнительной власти появились жалобы от псковичей, которые сравнивают декабрьские квитанции 2021 и 2022 года. В некоторых случаях суммы расходятся в разы. Мы помним, что с 1 декабря прошлого года по решению правительства России прошло опережающее увеличение тарифов, рост на коммунальные услуги составил 9%. Однако псковичи отмечают, что в отдельных квитанциях за тепло суммы выросли больше, чем на 9%.

Как это может объяснить теплоснабжающее предприятие? Как на ситуацию с цифрами в платежках могут повлиять управляющие компании? В конце концов, за что мы платим: куда ПТС тратило в прошлом году и будет направлять средства в этом сезоне? Что сейчас является самой актуальной проблемой для специалистов теплосетей по содержанию оборудования в рабочем состоянии? Об этом ведущая Любовь Кузнецова поговорила с директором МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорем Максимовым и с экспертами.

Источник: ПЛН-FM