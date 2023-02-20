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«Кузница»: Псковский общепит – как он должен развиваться?

21.02.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Как часто мы бываем в кафе и ресторанах? Как правило, только по какому-то поводу. А почему так - нет соответствующей культуры, не хватает средств, нет интересных и атмосферных заведений, где можно не просто вкусно поесть, но и атмосферно отдохнуть?

Почему у нас средний срок жизни кафе и ресторанов – год или два? Где у нас заведения национальных кухонь? А псковская кухня – это миф или реальность? Влияет ли хороший общепит на туристическую привлекательность нашего региона? Как фастфуд и маркетплейсы убивают ресторанный бизнес и где взять квалифицированные кадры? Об этом и не только — в ближайшие 50 минут.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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