«Кузница»: ТОСы – на старте нового сезона

С приходом календарной зимы все те, кто имеет отношение к благоустройству, строительству, ремонту - оживляются. Последним днем зимы завершился прием заявок на областной конкур ТОСов. Про территориальное общественное самоуправление мы уже говорили в предыдущих выпусках нашей программы. Но оно масштабно развивается на территории нашего региона, что называется, и вширь, и вглубь. Растет и число ТОСов – люди поняли преимущества этой формы самоорганизации. Расширяется спектр проектов – граждане сначала решили самые злободневные проблемы, а теперь входят во вкус и могут себе позволить реализовывать проекты «с выдумкой».

Работают условия стимулирования: власти увеличили размер грантовой региональной поддержки, свои конкурсы начали объявлять пилотные муниципалитеты. А значит, рассчитывать трудолюбивым и инициативным псковичам теперь можно не только на федеральные, областные, но и на местные гранты. Но есть и проблемные вопросы, о них ведущая Любовь Кузнецова тоже сегодня поговорила с главным экспертов программы – руководителем управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Еленой Тимашовой.

Источник: ПЛН-FM