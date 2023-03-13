«Кузница»: Изменения в ПДД и ситуация на дорогах Пскова

С 1 марта этого года в Правила дорожного движения были внесены и начали действовать ряд изменений. В частности, изменились правила проезда кругов.

Перекрестков с круговой организацией дорожного движения в Пскове десяток. Некоторые водители и до мартовских изменений старались на «кругах» не оказываться ввиду неуверенности в знании их проезда, а теперь и вовсе теряются. Как же мы должны проезжать круги? В ПДД появилось понятие «средство индивидуальной мобильности»: что это даст пешеходам, автовладельцам и инспекторам? Впереди ремонт Ольгинского моста – что посоветуют автовладельцам сотрудники Госавтоинспекции? Об этом и не только ведущая Любовь Кузнецова поговорила с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом и другими экспертами.

Источник: ПЛН-FM