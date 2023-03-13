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«Кузница»: Изменения в ПДД и ситуация на дорогах Пскова

14.03.2023 14:00 «ПЛН-FM»

С 1 марта этого года в Правила дорожного движения были внесены и начали действовать ряд изменений. В частности, изменились правила проезда кругов.

Перекрестков с круговой организацией дорожного движения в Пскове десяток. Некоторые водители и до мартовских изменений старались на «кругах» не оказываться ввиду неуверенности в знании их проезда, а теперь и вовсе теряются. Как же мы должны проезжать круги? В ПДД появилось понятие «средство индивидуальной мобильности»: что это даст пешеходам, автовладельцам и инспекторам? Впереди ремонт Ольгинского моста – что посоветуют автовладельцам сотрудники Госавтоинспекции? Об этом и не только ведущая Любовь Кузнецова поговорила с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом и другими экспертами.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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