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Кузница»: Паводок – предпосылки, ситуация по факту, предпринимаемые меры, выводы

04.04.2023 14:00 «ПЛН-FM»

В этом году в Псковской области наблюдается сложная паводковая ситуация. Не хочется сравнивать, но ситуация в районах ежедневно – как сводки с фронтов. Великие Луки и Псков, Куньинский, Новоржевский, Локнянский, Псковской, Порховский, Дедовический, Плюсский районы – неделя после резкого повышения температуры и начала активного снеготаяния стала испытанием для жителей области, особенно на территориях, приближенных к крупным водным объектам.

Зима в этом году намекала, что весна будет не простой. Насколько регион оказался к этому готов? Где узкие места, которые нужно учитывать на будущее? Об этом и многом другом ведущая Любовь Кузнецова сегодня поговорила с врио начальника ГУ МЧС России по Псковской области Сергеем Лаврухиным и с другими экспертами.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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