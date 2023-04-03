Кузница»: Паводок – предпосылки, ситуация по факту, предпринимаемые меры, выводы

В этом году в Псковской области наблюдается сложная паводковая ситуация. Не хочется сравнивать, но ситуация в районах ежедневно – как сводки с фронтов. Великие Луки и Псков, Куньинский, Новоржевский, Локнянский, Псковской, Порховский, Дедовический, Плюсский районы – неделя после резкого повышения температуры и начала активного снеготаяния стала испытанием для жителей области, особенно на территориях, приближенных к крупным водным объектам.

Зима в этом году намекала, что весна будет не простой. Насколько регион оказался к этому готов? Где узкие места, которые нужно учитывать на будущее? Об этом и многом другом ведущая Любовь Кузнецова сегодня поговорила с врио начальника ГУ МЧС России по Псковской области Сергеем Лаврухиным и с другими экспертами.

Источник: ПЛН-FM