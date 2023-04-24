www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
25 апреля Телефон прямого эфира 18 апреля 25 апреля 28 марта 24 апреля 29 марта 7 апреля 7 апреля 20 апреля 24 апреля 24 апреля 24 апреля Телефон прямого эфира 25 апреля 25 апреля

«Кузница»: Палы травы – кто виноват и что делать?

25.04.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня у нас опять горячая тема. В прямом смысле слова. Говорить мы сегодня будем о палах травы. Официально они называются «ландшафтные пожары». Иногда переходят в лесные, иногда становятся причиной загорания домов и хозяйственных построек. Поля выгорают гектарами – почему? При всем том, что мы - сельскохозяйственный регион, пахотных земель у нас гораздо меньше, чем 30 лет назад. Неряшливость курильщика, оплошность при выжигании травы на приусадебном участке или умышленный поджог могут привести к печальным последствиям. Почему мы каждую весну, как на вулкане? Можно ли наказать поджигателей? Как их поймать? Какими силами и средствами располагают специалисты по пожаротушению? Сколько средств выделяется на профилактику и сколько стоят нам ландшафтные пожары за сезон? Об этом поговорим сегодня в «Кузнице» с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Владимиром Якуниным и другими экспертами.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты