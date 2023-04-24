«Кузница»: Палы травы – кто виноват и что делать?

Сегодня у нас опять горячая тема. В прямом смысле слова. Говорить мы сегодня будем о палах травы. Официально они называются «ландшафтные пожары». Иногда переходят в лесные, иногда становятся причиной загорания домов и хозяйственных построек. Поля выгорают гектарами – почему? При всем том, что мы - сельскохозяйственный регион, пахотных земель у нас гораздо меньше, чем 30 лет назад. Неряшливость курильщика, оплошность при выжигании травы на приусадебном участке или умышленный поджог могут привести к печальным последствиям. Почему мы каждую весну, как на вулкане? Можно ли наказать поджигателей? Как их поймать? Какими силами и средствами располагают специалисты по пожаротушению? Сколько средств выделяется на профилактику и сколько стоят нам ландшафтные пожары за сезон? Об этом поговорим сегодня в «Кузнице» с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Владимиром Якуниным и другими экспертами.

Источник: ПЛН-FM