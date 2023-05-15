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«Кузница»: Отопительный сезон завершен – работа продолжается

16.05.2023 14:00 «ПЛН-FM»

С 10 мая в Пскове начали поэтапно отключать отопление. Для муниципального предприятия Псковские тепловые сети завершился очередной отопительный сезон. Коммунальщики называют минувшую зиму тяжелой по погодным условиям – а что скажут теплосети: был ли для них сезон легким и безаварийным? Особенно с учетом того, что сезон выдался долгим. И конечно на этом работа Псковских теплосетей не остановится: не успели и котлы остыть, а уже началась подготовка к новому отопительному периоду. Каких и когда нам ждать ремонтов? Мы видим, что в некоторых местах Пскова теплосети, так сказать, «заглубились» в грунт – ремонтов будет много? Известно, что металл опять подорожал – в какую копеечку для бюджета обойдутся обновления этого сезона? Об этом ведущая Любовь Кузнецова поговорила с директором МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорем Максимовым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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