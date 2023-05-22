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«Кузница»: Ветхое и аварийное жилье – реально ли решить проблему?

23.05.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Начиная с 2013 года в России действует федеральная и региональные программы для переселения граждан из непригодного жилфонда. Текущая программа рассчитана до 2025 года и нацелена на расселение людей из ветхого и аварийного жилья в удобное и комфортное. Без обращений от граждан по переселению из ветхого жилья, пожалуй, не обходится ни один прием представителей власти любого уровня: у одних жилье признано ветхим, годами стоят в очереди на расселение. Другие ходят кругами по всем инстанциям, но никак не могут добиться комиссионного решения о признании квадратных метров непригодными. Толком отремонтировать такое жилье тоже нельзя, его не берется обслуживать ни одна управляющая компания, поскольку это черная дыра и себе дороже. Почему так медленно реализуется программа по расселению? Какие существуют проблемы? И реально ли когда-нибудь избавить людей от нужды жить в лачугах и бараках? Об этом Любовь Кузнецова поговорила с главой Островского района и другими экспертами.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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