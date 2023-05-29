«Кузница»: «Горводоканал» - работа над количеством и качеством воды в Пскове

Сегодня Любовь Кузнецова предлагает поговорить об обеспечении населения Пскова холодной питьевой водой. Десятки тысяч кубометров воды в сутки нужно подавать Пскову. Часть ее подогревается до нужной температуры, часть подается в холодном виде. Но и та, и другая должна отвечать требованиям безопасности. Как работает «Горводоканал», чтобы у нас из крана текла вода в нужном количестве и качестве? Какова нынче в наших трубах пропорция воды из надземного и подземного водозабора? Зачем нужна станция умягчения воды и как идет ее строительство? Как на качество воды влияет возраст водопроводных сетей и готовы ли горожане платить больше за их модернизацию? Об этом и многом другом Любовь Кузнецова говорила с главным технологом МП города Пскова «Горводоканал» Андреем Алябьевым и другими экспертами.

Источник: ПЛН-FM