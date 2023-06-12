«Кузница»: Под завязку: насколько соразмерна школьная нагрузка?

Пока школьники отдыхают на каникулах, взрослые бьют рекорды по числу предложений о совершенствовании системы образования. В начале минувшего учебного года в школьном расписании появились «Разговоры о важном», а с 1 сентября 2023 года в российских школах начнутся уроки НВП. Только за минувший год педагогов и учащихся «радовали» креативными идеями по созданию театров во всех школах, о внедрении курса изучения священных текстов. Совсем недавно законотворцы и реформаторы, вслед за курсом истории, добрались до литературы и предложили убрать из программы Солженицына и вернуть «Молодую гвардию» Александра Фадеева. Но этого показалось мало: депутаты партии «Новые люди» предложили отменить домашнее задание для школьников, а потом прозвучала идея вернуть в школу «Домострой».

Если так пойдет, то действительно важным предметом школьной программы скоро станет «Здравомыслие»… Пока одни предлагают дополнить и без того забитую до предела школьную программу, сами учащиеся и их родители говорят про перенасыщенность учебного процесса, гигантский объем домашних заданий и, как следствие, практически полное отсутствие у ребенка свободного времени. Какова конечная цель образования? Может быть, действительно стоит отменить домашнее задание, ведь нагрузка на детей в школе действительно серьезная? Об этом и многом другом ведущая Любовь Кузнецова поговорила с директором гимназии №29 Еленой Синевой.

Источник: ПЛН-FM