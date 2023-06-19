«Кузница»: Работа псковского «Горводоканала»

Сегодня, 20 июня, в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня мы говорим об обеспечении населения города Пскова холодной водой. В августе этого года псковский Горводоканал отметит 89 лет с момента основания. На сегодняшний день наш Горводоканал – это ветеран производства или предприятие, идущее в ногу со временем? Муниципальное предприятие сегодня не только подает воду в дома горожан, но и отводит использованную. И занимается ливневой канализацией. Как ведется работа в этом непростом направлении? В минувшем году в Пскове был объявлен ребрендинг крышек люков: сколько это стоит и есть ли НЗ на случай банального воровства? Из чего складывается стоимость воды? Сколько километров сетей Горводоканал переложит в этом сезоне? И как синхронизируются графики коммунальщиков и дорожников?

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила эти и другие вопросы с экспертами.

Источник: ПЛН-FM