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«Кузница»: Где взять квалифицированные кадры для промышленности?

27.06.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Очередной выпуск программы «Кузница» вышел 27 июня в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).  Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Выражение «Кадры решают всё» насколько ёмкое, настолько и справедливое. И мы особенно это чувствуем, когда этих самых кадров, а если быть точным – квалифицированных специалистов, начинает остро не хватать. Причем повсеместно, то есть буквально в каждой сфере: в медицине, образовании, в сфере услуг, в транспортной отрасли и особенно в реальных секторах экономики – в сельском хозяйстве и промышленности. Сегодня найти хорошо подготовленного зоотехника, ветврача, механизатора, токаря, инженера или швею практически нереально. Куда же они все запропастились? Платят мало? Готовят плохо? Человеческие ресурсы закончились? И что делать, когда сегодня уже не декларативно, а буквально наша страна должна себя прокормить, одеть, обуть, обеспечить технический, научный, демографический потенциал? В тот момент, когда потоки импорта так или иначе сокращаются или становятся менее доступны широким слоям населения, мы способны быть самодостаточными в основных отраслях экономики?

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила эти и другие вопросы с экспертами, в их числе - директор холдинга NPN Игорь Савицкий.

Источник: ПЛН-FM



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