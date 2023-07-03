«Кузница»: Изобрели на свою голову – как остановить борщевик?

Одной из актуальных тем в Псковской области на протяжении многих лет остается борьба с борщевиком Сосновского. Люди негодуют, политики и чиновники спорят, контрольные органы штрафуют. Ответственные землевладельцы с ним борются, тратят средства, время и силы, а безответственные плевать хотели. От этого площади зарастания сорным и опасным растением не только не уменьшаются, но и стремительно увеличиваются. И так во многих регионах нашей страны.

Мало кто уже сомневается, что нужна государственная программа и теперь уже колоссальные вложения средств. И хороший вопрос, как уничтожать борщевик. Травить химией? Постоянным скашиванием? А, может быть, зайти с другой стороны и начать обрабатывать больше земли? А как сделать так, чтобы земля была более востребована? Или нещадно штрафовать нынешних землевладельцев? В одном из микрорайонов Пскова какой-то «кулибин» на зонтики борщевика начал одевать полиэтиленовые пакеты - видимо, решил в прямом смысле слова задушить вредоносное растение. Может, это новый метод? И можно ли вернуть борщевику его первоначальное сельскохозяйственное предназначение? Эти и многие другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила вместе с экоактивистом, членом сообщества «Антиборщевик» Николаем Петровым и другими экспертами.

Источник: ПЛН-FM