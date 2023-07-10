«Кузница»: Турбоперекрестки и дополнительные светофоры – панацея от пробок и ДТП?

Гость студии — начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт.

Больше недели автолюбители Пскова обсуждают решения последней муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения. Два самых громких и самых неоднозначных и вызывают дискуссию: про турбоперекрестки, в которые должны превратиться так называемые «круги» на площади Победы и площади Героев-десантников. Одни уверены – это сделает проезд этих перекрестков еще более быстрым, другие считают, что народ запутается окончательно и будет день жестянщика. Обсудим. И еще одно неоднозначное решение – плюс один светофор на Октябрьском проспекте: а что, тех десяти, что уже есть, не достаточно? Или чиновникам трудно проехать на улицу Гоголя? Тем не менее, на перекрестке Октябрьского и Гоголя будет светофор. Какова дорожная обстановка в областном центре в период активных ремонтов дорог? Об этом и не только поговорим в ближайшие 50 минут.

Источник: ПЛН-FM