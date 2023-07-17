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«Кузница»: Детский летний отдых. Организация, доступность, безопасность

18.07.2023 14:00 «ПЛН-FM»

На дворе середина лета. С 1 июня в детских загородных лагерях отдыха и оздоровления начались смены. В этом году кампания была огорчена происшествием, которое случилось в лагере «Зеркальный» - 31 ребенок попал в инфекционку. Была начата проверка проверка. Но вряд ли это от нехватки калорий в компоте. Сегодня мы будем разбираться с этим инцидентом, вокруг которого наросло много слухов и домыслов. Насколько безопасен детский летний отдых в загородных лагерях? Кого берут в вожатые и повара? Сколько в целом в области лагерей и какого обновления требует эта инфраструктура? Каким категориям граждан доступен детский летний отдых? В этих и других вопросах будем разбираться в ближайшие 50 минут. Наш сегодняшний эксперт – руководитель ГППО «Центр детского отдыха и оздоровления» Татьяна Богданова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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