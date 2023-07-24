«Кузница»: Месяц до осени – как идет подготовка к новому отопительному сезону?

После завершения прошлого отопительного сезона прошло два с половиной месяца, а до осени остается 35 дней. Грустно, но лето к закату. Другой вопрос – как город готовится к зиме? Что делают «Псковские теплосети»? А, судя по объему земляных работ, подготовка кипит. Справляются ли управляющие компании? В прошлом сезоне был неприятный казус, когда не все коммунальщики подготовили имущественный комплекс к новому отопительному периоду своевременно, а что сейчас? Когда будет восстановлено благоустройство после ремонтов? Что думают о сроках отключения воды те, у кого сейчас период кастрюль и чайников?

Эти и другие вопросы ведущая программы Любовь Кузнецова обсудила с директором МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорем Максимовым и другими экспертами.

Источник: ПЛН-FM