«Кузница»: Есть ли в Пскове комплексный план оформления города?

Сегодня мы обсудим тему, которая с первого взгляда может показаться незначительной. Однако наличие или отсутствие комплексного плана оформления города формирует его облик перед жителями и туристами. Комплексный план оформления – это и не Генплан, и не дизайн-код. Но в тоже время это все перечисленное вместе.

Когда есть план оформления города хотя бы на среднесрочную перспективу, тогда городской облик застрахован от появления пестрых вывесок, безвкусных малых архитектурных форм и инсталляций, щедрых подарков от благотворителей, которые пальцем показывают, где подарок должен стоять, даже если он там не очень вписывается в ландшафт. Этот план тем более нужен в исторической части города, который претендует на звание туристического. Он в Пскове есть? Или почему его нет? Как так получается, что каждый следующий градоначальник забывает про то, что делал предыдущий, и начинает оформлять город по своему вкусу? Есть ли в Пскове главный архитектор и чем он занимается? Где Градостроительный совет и мнения экспертов? В этих и других вопросах ведущая Любовь Кузнецова сегодня разбиралась с первым заместителем главы администрации Пскова Ириной Ивановым и с экспертами.

Источник: ПЛН-FM