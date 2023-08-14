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«Кузница»: Управляем ли мы управляющими компаниями?

15.08.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня у нас коммунальная тема. Под разными углами зрения будем рассматривать управляющие компании: их непосредственные обязанности и как они их исполняют. Насколько «управляйки» добросовестны, особенно в свете того, что ресурсоснабжающие организации переходят на прямые договоры с потребителями – с чем это связано? Теперь по федеральному законодательству мы можем поменять управляющую компанию не чаще раза в год. А у нас в Пскове эта тема актуальна – как часто люди меняют тех, кто оказывает им услуги в коммунальном хозяйстве? Находят ли псковские «управляйки» общий язык между собой? Из-за чего воюют? И как готовят к зиме вверенные нами им дома?

В этих и других вопросах ведущая Любовь Кузнецова сегодня разбиралась с экспертами.

 

Источник: ПЛН-FM



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