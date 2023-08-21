«Кузница»: Разгар сельскохозяйственного сезона – как чувствуют себя псковские аграрии?

22 августа в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сельскохозяйственный сезон в разгаре: заготовка кормов к зиме, созревают овощи открытого грунта, начинается заготовка зерновых – так называемая «Битва за урожай». Весь нынешний сезон представителям сельхозотрасли в зоне рискованного земледелия приходится сражаться с погодой: холодная весна, сухое начало лета, жаркие периоды сменяются падением температуры, грозами, градом. Представители мясной отрасли живут еще «веселее»: одни пытаются восстановить поголовье после АЧС, другие – куда-то определить молоко, закупочные цены на которое скоро сравняются с водой. То, что происходит с курсом валют, тоже наводит на тревожные мысли: как правило, когда подскакивают доллар и евро, дорожает ГСМ, запчасти, семена… Да все дорожает. Кому сейчас в сельском хозяйстве жить хорошо?

Эти и другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила со специалистами. Главный эксперт студии сегодня – генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Победа» Виктор Гречин.

Источник: ПЛН-FM