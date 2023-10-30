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«Кузница»: «Горводоканал». Модернизация сетей и подача питьевой воды

31.10.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова предлагает поговорить об обеспечении населения города Пскова питьевой водой. Почему в последние недели перекрыта часть улицы Максима Горького – что делают там специалисты «Горводоканала»? Как это улучшит систему водоотведения города? Почему эту работу нельзя было провести летом, когда автомобильный трафик меньше, чем сейчас? Как прошло лето для специалистов, обслуживающих ливневую канализацию? Подходят к завершению сроки строительства станции умягчения подземной воды – что происходит на стройплощадке? Кольцевой водовод – где он строиться, сколько стоит и зачем нужен Пскову? Об этом и не только рассказал главный технолог МП города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев и другие эксперты.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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