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«Кузница»: Коммунальщики к зиме готовы?

14.11.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Погода все чаще напоминает, что впереди зима. Казалось бы, что такого: кого этим в России удивишь? Ан нет, у нас каждый год 4 проблемы: весной распутица и половодье, летом – не та погода, чтобы успеть сезонные дела, осенью – опять не успели, зимой – ох, чёрт, она опять пришла неожиданно!

В последние годы, от сезона к сезону, ситуация практически всегда выглядела именно так. А что в этом сезоне? Каков настрой коммунальщиков? Готова ли дорожная техника? Есть ли у Пскова полигон для вывоза снега? Достаточно ли припасли противогололедной смеси? Как будут справляться управляющие компании в жилых микрорайонах со снегом, наледью и сосульками? Что у нас со спилом аварийных деревьев – зимний сезон еще и ветреный? Сегодня на эти другие вопросы ответили заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий и другие эксперты.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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