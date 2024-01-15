«Кузница»: Новогодние выходные для коммунальщиков - проблемы, решения, выводы

Самые большие выходные года позади. С учетом того, что редкий человек смог поехать куда-то за пределы Пскова, большинство из нас Новолетие встречали дома и впечатления получали здесь. Причем, впечатления совершенно разные. О празднике – в основном позитивно-домашние, а вот настроения от коммунально-погодных условий красками будут потемнее.

Самая возмутительная тема – мусорная. Выводы и публичную порку по ней сделали уже после праздников. В связи с аномальными морозами досталось и специалистам водоканала и ПТС – им приходилось ликвидировать аварии на сетях водо- и теплоснабжения.

Хватало работы и дорожникам, и сотрудникам управляющих компаний. Как Псков с точки зрения коммунального хозяйства пережил большие новогодние каникулы? Это главная тема сегодняшней программы, которую ведущая Любовь Кузнецова обсудила с заместителем главы администрации города Пскова – руководителем управления городского хозяйства Александром Грацким и другими экспертами.

Источник: ПЛН-FM