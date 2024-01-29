www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
12 января 10 января 29 января 25 января 29 января 28 декабря 19 января Телефон прямого эфира 26 января 25 января 19 января 29 января 30 января 18 января 30 января 25 января

«Кузница»: Модернизация коммунальной инфраструктуры

30.01.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова предлагает говорить про модернизацию коммунального хозяйства.

Первая половина зимы была настолько крепкая, что аварии на сетях ЖКХ перестали удивлять и начали здорово тревожить. Мощнее всего рвануло не где-нибудь, а в подмосковном Подольске – люди, пытаясь согреться, жгли костры. В городе-миллионнике Новосибирске десятки многоэтажек также остались без тепла (а мы знаем: сибирские морозы – это не псковская европейская зима). Хотя и Пскову досталось: число коммунальных аварий в новогодние праздники было весомым. Другой вопрос, что мусорная тема затмила их градусом народного возмущения. В районах тоже то воды не было, то тепло пропадало, то без света сидели. Все аварии были достаточно быстро ликвидированы, однако, беспокоит их нарастающее число – год от года оно не снижается. Рассуждая о прогрессе нейросетей, любуясь всероссийскими выставками и форумами, хочется быть уверенными, что из повседневной жизни не уйдет элементарный комфорт. На фоне роста числа коммунальных аварий депутаты Госдумы задумались, а не поднять ли тарифы сразу на 15%, чтобы вырученных денег хватало не только на обслуживание сетей и агрегатов, но и на обновление коммуникаций?

Возникает вопрос – а люди в сегодняшних реалиях способны такое потянуть? И хватит ли вырученных средств на модернизацию ЖКХ? Или нужна целевая госпрограмма? Или выручит концессия? Вопросов много. Наш сегодняшний эксперт – Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты