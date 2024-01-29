«Кузница»: Модернизация коммунальной инфраструктуры

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова предлагает говорить про модернизацию коммунального хозяйства.

Первая половина зимы была настолько крепкая, что аварии на сетях ЖКХ перестали удивлять и начали здорово тревожить. Мощнее всего рвануло не где-нибудь, а в подмосковном Подольске – люди, пытаясь согреться, жгли костры. В городе-миллионнике Новосибирске десятки многоэтажек также остались без тепла (а мы знаем: сибирские морозы – это не псковская европейская зима). Хотя и Пскову досталось: число коммунальных аварий в новогодние праздники было весомым. Другой вопрос, что мусорная тема затмила их градусом народного возмущения. В районах тоже то воды не было, то тепло пропадало, то без света сидели. Все аварии были достаточно быстро ликвидированы, однако, беспокоит их нарастающее число – год от года оно не снижается. Рассуждая о прогрессе нейросетей, любуясь всероссийскими выставками и форумами, хочется быть уверенными, что из повседневной жизни не уйдет элементарный комфорт. На фоне роста числа коммунальных аварий депутаты Госдумы задумались, а не поднять ли тарифы сразу на 15%, чтобы вырученных денег хватало не только на обслуживание сетей и агрегатов, но и на обновление коммуникаций?

Возникает вопрос – а люди в сегодняшних реалиях способны такое потянуть? И хватит ли вырученных средств на модернизацию ЖКХ? Или нужна целевая госпрограмма? Или выручит концессия? Вопросов много. Наш сегодняшний эксперт – Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области.

Источник: ПЛН-FM