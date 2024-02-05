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«Кузница»: Работа на взлет - планы развития псковского аэропорта

06.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Не каждый город, как Псков, может похвастаться наличием аэропорта. В постсоветские годы инфраструктура авиахозяйства во многих населенных пунктах страны пришла в запустенье или была полностью утрачена. Что имели, не хранили. Для Пскова наличие воздушной гавани сейчас имеет несомненное преимущество: для туризма, развития бизнес-связей и просто для уверенности в том, что, если нужно внезапно добраться до столицы, можно долететь.

Все мы знаем, что наш аэропорт работает не без проблем: когда нелетная погода (а она в климате северо-западных широт случается часто), то лучше не рисковать – самолет явно задержат. Такие вещи раздражают. Можно ли эту ситуацию исправить и как? Будет ли еще расширяться маршрутная сетка? Какая модернизация ждет наш аэропорт в ближайшее время? Эти и многие другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с директором Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артемом Тарасовым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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