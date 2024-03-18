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«Кузница»: Весна для МЧС – испытание водой и огнем

19.03.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В этом году в Псковской области в первой декаде марта наблюдалась сложная паводковая ситуация. В Палкинском, Новоржевском, Порховском, Псковском районах были зафиксированы подтопления паводкоопасных территорий. Сотрудникам МЧС пришлось взрывать лед на Великой, чтобы уровень воды снизился.

По большому счету, еще зимой было понятно, что весна с точки зрения большого количества запасов снега, будет не простой. Оправдался самый скептический прогноз или мы отделались легким испугом? Могло быть хуже? И тогда что нас спасло от более серьезного сценария? Почему люди стараются построить дома поближе к крупным водоемам без учета весенних разливов воды? В конце концов, а завершился ли паводок или будет вторая волна, ведь снег растаял еще далеко не везде? Есть и еще один бич весны: не успевает уйти большая вода, как поля начинают массово гореть – каким ожидается сезон палов травы в этом году? Эти и многие другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с начальником ГУ МЧС России по Псковской области, полковником внутренней службы Сергеем Лаврухиным.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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