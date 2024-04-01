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«Кузница»: Сельское хозяйство в Псковской области – самочувствие и прогнозы

02.04.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова предлагает поговорить о состоянии и проблемах агропромышленного комплекса Псковской области.

Начались весенние полевые работы. Что ждет наших аграриев в этом году - в условиях, когда ГСМ подорожали, проблемы с семенным материалом не преодолены, а закупочные цены на продукцию довольно низкие? Как чувствуют себя крупные холдинги и малые КФХ? Что ждет птицеводство? Какие риски у мясной отрасли? В условиях вызовов и угроз нового сезона – достаточно ли помогает государство тем, кто обеспечивает продовольственную безопасность? Где мы можем сказать, что импортозамещение получается, а где нет?

На эти и другие вопросы ответил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николаем Романовым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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