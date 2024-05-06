«Кузница»: Сезон благоустройства в Пскове

Сегодня мы вновь будем говорить о благоустройстве в Пскове.

Буквально несколько дней назад завершилось общественное голосование за объекты ФКГС на следующий год: какие территории выбрали псковичи, сколько объектов подлежат благоустройству в этом году и какие зоны приобретут новый вид? Всего пару дней осталось до Дня Великой Победы. Ежегодно мемориальные зоны в Пскове обновляются и ремонтируются - что сделано в этом году? А также поговорим о том, как «играют» фишки благоустройства прошлого сезона этой весной: сложно ли найти 9 барсиков в центре Пскова? Псковские фонтаны: один только строится, другой должны запустить, а что будет с третьим – у гостиницы «Рижская»? Какова перспектива «оживить» фонтан? Или нужно честно и прямо сказать: фонтана у Рижской больше не будет?На все эти вопросы ответил наш сегодняшний эксперт - первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова.

Источник: ПЛН-FM