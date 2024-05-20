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«Кузница»: Отопительный сезон в Пскове завершен – готовимся к следующему
21.05.2024 14:00 «ПЛН-FM»
С 13 мая в Пскове наступил летний сезон, то есть завершился отопительный период. Коммунальщики называют минувшую зиму сложной по погодным условиям. Сезон не был безаварийным, однако крупных аварий не допущено, а произошедшие инциденты были устранены в нормативный срок. Мы помним, что такая достаточно благоприятная ситуация была не во всех городах России. А подготовка к новому отопительному сезону уже стартовала. Сколько километров сетей будет переложено? Какие основные объекты затронет ремонт и реконструкция? Планируется ли в связи с этим изменение схемы движения транспорта?
Эти и другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с директором МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» Игорем Максимовым и другими экспертами.
Источник: ПЛН-FM
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