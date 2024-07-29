«Кузница»: Подготовка системы образования к 1 сентября. Все идет по плану?

Сегодня у нас тема, связанная с образованием. На календаре середина лета. Мы решили выяснить, как идет подготовка к новому учебному году. И нет, мы не считаем, что рано. Ведь в области 6 школ находятся в стадии капитального ремонта: виды работ серьезные, а подрядчики бывают разные…

Нет ли отставания от графика и срыва проводимых работ? Как продвигаются косметические ремонты? Какие работы проводятся в детских садах? Что у нас с учительскими кадрами? Учебники – их достаточно или докупают? Поговорим сегодня и про строительство новых школ – как идет этот процесс не только в Пскове, но и в районах. Наш сегодняшний эксперт – председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Источник: ПЛН-FM