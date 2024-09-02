«Кузница»: Малый и средний бизнес - выживание или развитие?

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня речь шла о развитии малого и среднего предпринимательства. Псковская область заняла 51 место в рейтинге российских регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес, свидетельствуют результаты одного из последних исследований. В тройку лидеров входят Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва. Неудивительно. Немного цифр. По итогам 2023 года доля занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, в Псковской области составляет чуть более 36% (это 103 тысячи человек). За год их количество увеличилась почти на 9,5%.У нас что не год, то какой-нибудь кризис, непредвиденная ситуация, санкции и прочие трудности.

Государство говорит о поддержке этого сектора, но многие представители МСП заявляют: мы ее не чувствуем. Так в чем она заключается? Почему все больше псковичей идут в малый и средний бизнес? Говорит ли этот прирост о том, что малый и средний бизнес стал более привлекательным? Или просто работать больше негде? Может ли он стать основой экономики региона? Эти и многие другие вопросы ведущая обсудила вместе с экспертами.

Гость студии – председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников.

Источник: ПЛН-FM