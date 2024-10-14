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«Кузница»: Внебольничная пневмония и ОРВИ наступают?

15.10.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Коронавирус отступил, но в этом сезоне у нас другая напасть – Псковская область страдает от внебольничной пневмонии. Особенно достается детям, хотя есть заболевшие и среди взрослых. Фиксируются случаи закрытия учебных учреждений, в школах и садиках отмены массовых мероприятий. Внебольничная пневмония –  что это такое? Какую опасность человеческому (и детскому, и взрослому) организму она несет? Как обезопасить себя в сезон острых респираторных вирусных инфекций?

Эти и многие другие вопросы рассмотрели сегодня в программе «Кузница». Наш сегодняшний эксперт – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко.

Источник: ПЛН-FM



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