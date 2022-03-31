«Квартирник»: О юбилее «Сказа», «Душе России», «культуре отмены» и музыке в период пандемии

Гостями очередного «Квартирника» на радио «ПЛН FM» стали руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева Константин Абабков и солистка ансамбля Мария Абабкова. Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ними о предстоящем 45-летнем юбилее коллектива и о положении дел в российской культуре на фоне последних геополитических событий.

Источник: ПЛН-FM