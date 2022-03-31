«Квартирник»: О юбилее «Сказа», «Душе России», «культуре отмены» и музыке в период пандемии
01.04.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Гостями очередного «Квартирника» на радио «ПЛН FM» стали руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева Константин Абабков и солистка ансамбля Мария Абабкова. Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ними о предстоящем 45-летнем юбилее коллектива и о положении дел в российской культуре на фоне последних геополитических событий.
Источник: ПЛН-FM
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