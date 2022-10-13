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«Квартирник»: Автор-исполнитель Константин Духанский о творчестве и жизни в безвременье
14.10.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.
Сегодняшний гость студии — автор-исполнитель Константин Духанский. В соцсетях его называют «антиподом случайному и модному», «сумрачным поэтом-ваятелем, гитарой придающим голос "стихам в себе"». Ведущие Дмитрий Иванов и Тахир Ташпулатов поговорили с Константином о музыке и о жизни в безвременье.
Источник: ПЛН-FM
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