«Квартирник»: О том, как преподаватель-гитарист решил исполнять песни с поваром-кондитером-трактористо-машинистом

Сегодняшний выпуск — о том, как преподаватель по классу «гитара» решил исполнять песни с поваром-кондитером-трактористо-машинистом. В гостях у ведущего Дмитрия Иванова - авторы и исполнители Антон Моисеев и Илья Самсоненков.

Источник: ПЛН-FM