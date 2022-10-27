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«Квартирник»: О том, как преподаватель-гитарист решил исполнять песни с поваром-кондитером-трактористо-машинистом

28.10.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодняшний выпуск — о том, как преподаватель по классу «гитара» решил исполнять песни с поваром-кондитером-трактористо-машинистом. В гостях у ведущего Дмитрия Иванова - авторы и исполнители Антон Моисеев и Илья Самсоненков.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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