14:00 «Квартирник»: О том, как преподаватель-гитарист решил исполнять песни с поваром-кондитером-трактористо-машинистом
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«Квартирник»: О том, как преподаватель-гитарист решил исполнять песни с поваром-кондитером-трактористо-машинистом
28.10.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодняшний выпуск — о том, как преподаватель по классу «гитара» решил исполнять песни с поваром-кондитером-трактористо-машинистом. В гостях у ведущего Дмитрия Иванова - авторы и исполнители Антон Моисеев и Илья Самсоненков.
Источник: ПЛН-FM
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