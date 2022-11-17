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«Квартирник»: Автор-исполнитель Александра Орлова о музыкальном комьюнити Пскова

18.11.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

Сегодня в гостях у ведущего Тахира Ташпулатова — автор-исполнитель Александра Орлова. Они поговорят о музыке, о музыкальном комьюнити Пскова и чего ему не хватает. И, как всегда, сегодня в студии будет звучать музыка — Александра исполнит несколько своих песен.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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