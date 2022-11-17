17.11.2022 18:45 «Беседка»: Марина Гаращенко об успехах и трудностях реализации нацпроекта «Здоровье»
17.11.2022 13:00 «Беседка»: Сергей Жаворонок об итогах работы и новогодних проектах Псковской филармонии
«Квартирник»: Автор-исполнитель Александра Орлова о музыкальном комьюнити Пскова
18.11.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.
Сегодня в гостях у ведущего Тахира Ташпулатова — автор-исполнитель Александра Орлова. Они поговорят о музыке, о музыкальном комьюнити Пскова и чего ему не хватает. И, как всегда, сегодня в студии будет звучать музыка — Александра исполнит несколько своих песен.
Источник: ПЛН-FM
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